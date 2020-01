Drážní inspekce v hradeckém kraji v loňském roce evidovala sedm srážek auta a vlaku na železničních přejezdech, při nichž přišlo o život šest lidí. Celkem devětkrát bylo nahlášeno, že vlak srazil člověka pohybujícího se kolejišti, v sedmi případech nehoda skončila tragicky. Pouze čtyřem lidem se loni ze střetu s vlakovou soupravou podařilo vyváznout jen se zraněním. Několik dalších uniklo smrti pod koly vlaku díky šťastné náhodě.

Signalizace tragédii nezabránila

Nejhorší nehoda se odehrála 14. července na železničním přejezdu v Černožicích na Hradecku. Spěšný vlak jedoucí z Trutnova do Hradce Králové se odpoledne srazil na přejezdu železniční zastávky s osobním autem, v němž cestovali rodiče a dvě děti. Vůz podle policie řídila žena. Na přejezd vjela po odbočení z hlavní silnice.

„Vlak auto tlačil přibližně 300 metrů,“ uvedli tehdy policisté. Podle Drážní inspekce výstražná světla na přejezdu v době nehody fungovala. Vlak vozidlo s rodinou zcela zdemoloval, všichni čtyři cestující na místě zemřeli. Pouhý den po tragédii začaly na přejezdu práce na plánovaném umístění závor.

Osudné zkracování cesty přes koleje

Pro řidiče byly osudné i jiné přejezdy. V květnu zahynula 42letá řidička na nechráněném železničním přejezdu v Bílé Třemešné na Trutnovsku, další řidič zemřel v září na nechráněném přejezdu v Sověticích na Hradecku po střetu s vlakem, v němž cestovalo asi dvacet lidí.

Na kolejích umírali i chodci. Někteří z nich se rozhodli pro dobrovolný odchod ze života, jiným se nevyplatilo zkracování cesty. Jedním z nich byl mladý muž, který v září přecházel v Hradci Králové koleje na trati do Pardubic, klopýtl a upadl pod kola vlaku. Kvůli tragické nehodě byl zrušen plánovaný happening hradeckého spolku Kaštanka na podporu kaštanové aleje v Opatovické ulici, která by měla ustoupit výstavbě druhé koleje na trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

Nejhorším měsícem byl červenec

Statistiky loni evidovaly na kolejích v kraji celkem 46 mimořádných událostí, o rok dříve jich bylo čtyřicet.

Stejně jako v Královéhradeckém kraji stoupl počet nehod i počet mrtvých také v rámci celé České republiky. „V roce 2019 zemřelo na dráhách v České republice celkem 247 osob, což je o osm procent více než v roce 2018,“ informoval mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nejtragičtějším měsícem na železničních přejezdech byl jednoznačně červenec, kdy se událo 24 střetů, při kterých zahynulo deset lidí, což je největší počet usmrcených v jednom kalendářním měsíci za posledních deset let.

Zázraky se občas dějí i na kolejích



Někteří lidé loni unikli hrozící smrti na kolejích téměř zázrakem.



Opilé 40leté ženy, která nejdříve seděla u kolejí blízko hradeckého hlavního nádraží, a pak spadla do kolejiště, si povšiml na záběrech kamery policista a stačil ji zachránit. Ženu, která nadýchala 3,95 promile alkoholu, si převzali záchranáři.



Skupina dětí si na začátku prázdnin krátila po kolejích cestu z Nové Paky do Heřmanic. Kolejištěm děti ušly asi 400 metrů, když se na trati objevil vlak, před nímž se zachránily skokem do příkopu. Z místa je odvezli policisté, které na děti upozornila posádka vlaku.



Před padajícími závorami v Kostelci nad Orlicí nestihl zabrzdit pětaosmdesátiletý motocyklista. V plné rychlosti do závory narazil, a pak pod ní i s motocyklem proletěl na koleje, po nichž právě přijížděl vlak. Na poslední chvíli ho z kolejí odtáhl dvaatřicetiletý muž.



Neuvěřitelné štěstí měl také řidič passatu, který vjel na železniční přejezd ve Vrchlabí - Podhůří v momentu, kdy přijížděl vlak. Souprava do auta narazila a odhodila je mimo přejezd. Řidič i cestující vlaku vyvázli bez zranění.