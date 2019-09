V sobotu po 13. hodině přijal operační důstojník Královéhradecké policie oznámení o tragické nehodě, ke které došlo u Špindlerova Mlýna na Trutnovsku.

Tragická nehoda u Špindlerova Mlýna: čelní střet nepřežil jeden z řidičů. | Foto: Policie ČR

Třicetiletý řidič sportovního vozu cestoval společně s 12 letým dítětem. Ve směru od Vrchlabí vjel do pravotočivé zatáčky v okamžiku, kdy od Špindlerova Mlýna přijíždělo další osobní auto. Ze Špindlerova Mlýna cestoval 49 letý řidič a 47 letá spolujezdkyně. Řidič tohoto vozu bohužel čelní střet nepřežil, žena byla s těžkým zraněním letecky transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Řidič ze sportovního vozu byl i s dítětem s lehkým zraněním převezen do nemocnice ve Vrchlabí.