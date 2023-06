Opilý senior spadl z kola do příkopu. Letěl pro něho vrtulník a hrozí mu pokuta

K havárii sedmašedesátiletého cyklisty, který mířil od Nového Města nad Metují do centra Náchoda, došlo před nedávnem krátce po třetí hodině odpoledne. Senior, který by už v tomto věku mohl mít rozum, usedl za řídítka posilněný alkoholem. Jízdu nezvládl a spadl do příkopu. Zachraňoval ho i vrtulník.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Policie ČR