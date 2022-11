Jen od letošního dubna zemřeli po nárazu do stromu v hradeckém kraji tři lidé, naposledy na začátku října v Nové Pace.

„Osmačtyřicetiletý řidič vozu Land Rover Discovery jedoucí po silnici první třídy od Kumburského Újezdu na Vrchovinu po projetí pravotočivé zatáčky na mokrém přímém úseku pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidel, a následně vyjel opět vpravo mimo vozovku, kde narazil do svislé značky a do stromu,“ líčila tragickou nehodu policejní mluvčí Iva Kormošová.

O nedávné nehodě píšeme zde:

Tragédie. Narazil do svodidel, značky i stromu. Řidič nehodu nepřežil

Brutální přetížení

Šofér zemřel po leteckém transportu v nemocnici. A nezachránilo ho ani robustní SUV renomované značky. „Ve chvíli, kdy auto v okamžiku zastaví o strom, dochází k brutálnímu přetížení, které už lidské tělo nezvládne. Často nepomůžou ani moderní systémy pasivní bezpečnosti, jako jsou pásy, opěrky hlavy, deformační zóny auta a airbagy,“ připomněl hradecký expert na bezpečnou jízdu Vít Jedlička.

Vážné následky mají situace, kdy auto narazí do pevné překážky jinak než čelně. „Nejhorší bývají boční nárazy, kde už ty pasivní bezpečnostní systémy nejsou tak účinné,“ řekl Jedlička. A tragické nejsou jen nárazy do stromů. Často končí špatně také srážky s mostky přes příkopy nebo sloupy.

Chyba řidiče

Dopravní experti připomínají, že v drtivé většině nehod je na vině řidič. Také nárazům do stromů předchází rychlá jízda nebo jiná chyba šoféra. „Náraz do stromu je až sekundární věc. Předchází selhání řidiče, který jede často nepřiměřeně rychle, špatně vyhodnotí situaci, a pak následuje nehoda s vážnými následky,“ uvedl Jedlička.

Další tragická nehoda se letos stala koncem září mezi Kocbeří a Komárovem na Trutnovsku. „Osmnáctiletá řidička zřejmě nezvládla průjezd pravotočivé zatáčky, s vozidlem značky Seat vjela do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazila do stromu. Dívka na místě zemřela,“ uvedla za policii Šárka Pižlová.

Více k tragické nehodě najdete zde:

Tragédie u Vítězné. Osmnáctiletá řidička nabourala do stromu a zahynula

Pohled na mapu Královéhradeckého kraje odhaluje několik míst, kde se mezi lety 2010 a 2021 nárazy do stromů opakují. Nejvíc se jich stalo u Lázní Bělohrad na silnici 284. Nárazů do stromů tam analytická data ukazují hned sedm a při nehodách se lehce zranilo pět a těžce sedm lidí. Nejčastěji byla na vině rychlost neodpovídající stavu vozovky.

Na Jičínsku se 1. dubna stal i další případ. U silnice první třídy v Podhradí skončil vůz 32letého šoféra omotaný kolem stromu. „Muž přejel do protisměru a následně mimo vozovku, kde narazil do stromu. Řidič na místě utrpěl smrtelné zranění,“ uvedla Pižlová.

O nehodě jsme psali zde:

Tragickou noční havárii v Podhradí nepřežil mladý řidič

Z hlediska bezpečnosti dopravy by bylo možné stromy kolem silnic odstranit nebo auta ochránit třeba svodidly. To je běžné na silnicích první třídy. Jenže tady na sebe naráží bezpečnost a ochrana přírody. „Na dvojkách a trojkách by měl řidič vnímat riziko a situaci přizpůsobit rychlost,“ řekl Jedlička.

Teď na podzim připomíná další nebezpečí, které blízkost stromů u silnic přináší, a to je spadané listí na cestách. „Je to nekompromisní situace, hlavně v zatáčkách, nemusí ani pršet a listí je vlhké. Pokud na něj vjedete příliš rychle, snadno se dostanete do problémů,“ dodal Jedlička.