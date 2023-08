Po nehodě si řidič se spolujezdkyní vyměnili. Usvědčila je palubní kamera svědka

Škatulata v přímém přenosu. Tak by se dala nazvat bezprostřední situace po nedávné dopravní nehodě na Broumovsku. Řidič vozidla Škoda Octavia s plně naloženým přívěsným vozíkem náhle přejel do levé části silnice, kde se v zatáčce lehce střetl s protijedoucím kamionem. Hned poté si vyměnil místo se spolujezdkyní. Zachytila to kamera svědka, který jel za škodovkou.

Škatulata v přímém přenosu | Video: Policie ČR