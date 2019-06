Před týdnem v úterý zemřeli 33letý řidič octavie a jeho 44letá spolujezdkyně na silnici mezi Kocbeřemi a Dvorem Králové. Nepřežili střet osobního auta s nákladním vozem. V pondělí 13. května zahynula 42letá řidička na nechráněném železničním přejezdu v Bílé Třemešné. Na koleje vjela zrovna v momentě, kdy tam projížděl rychlík z Liberce do Pardubic.

Ve středu dvacet minut po 15. hodině osobní automobil Volkswagen Touran sjel mimo vozovku a čelně narazil do betonového mostku. V době nehody cestovali ve vozidle tři lidé. Na místě havárie zemřeli 68letý řidič a za ním sedící 40letá spolujezdkyně. Třiačtyřicetiletý muž, který seděl vedle řidiče, byl s vážnými zraněními transportován vrtulníkem Letecké záchranné služby do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

"Osmašedesátiletý řidič jel ve směru z Jaroměře na Trutnov. Mezi Choustníkovým Hradištěm a Kocbeřemi přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, vyjel mimo komunikaci a narazil do betonového mostku," upřesnila policejní mluvčí Iva Kormošová.vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do betonového mostku. "U řidiče byla nařízena soudní pitva z důvodu vyloučení požití alkoholu a zjištění, zda nehavaroval z důvodu nějaké zdravotní komplikace," dodala.

Na místě zasahovaly záchranné složky. Hasiči ze Dvora Králové nad Labem, Trutnova a Hajnice neprodleně vyprostili zaklíněné osoby za pomocí hydraulických nástrojů. Záchranáři prováděli resuscitaci osob. Navzdory maximální snaze záchranných složek přišli dva lidé kvůli nehodě o život.

Silnice I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře byla kvůli nehodě zcela uzavřena. Provoz byl spuštěn krátce po 18. hodině.