„Důkladné vyhodnocení závěrů vyžádaných expertiz a dalších provedených šetření zkoumajících vliv na příčinu zřícení stroje prokázalo, že při cvičném letu se žák ve výcviku dopustil v rychlém sledu několika významných chyb, které zavinily pád vrtulníku,“ seznámila Deník se závěrečnou zprávou mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Vrtulník pilotovaný žákem ve výcviku se 22. března 2019 v 9.15 hodin zřítil v blízkosti obce Slavoňov na Náchodsku. Vrtulník Enstrom 480 provozovala společností DSA a prováděl výcvikový let na trati Hradec Králové-Nové Město nad Metují a lety v prostoru.

Pád vrtulníku z okna pozoroval tehdy i Josef Suchánek. „Viděl jsem, jak se točí, asi se to snažil korigovat, ale neměl vůbec žádnou šanci to ukočírovat. Najednou šel čumákem střemhlav dolů. Pak nastala hrozná rána a začalo to hořet. Ještě před pádem začal pilot něco vyhazovat z okna, asi bundu, nevím, co to však bylo,“ uvedl muž. Podle něj bylo velké štěstí, že vrtulník spadl na pole asi 150 metrů od posledního obytného domu v obci: „Stačilo malinko a byl na nedalekém baráku.“

Na palubě vrtulníku byli dva členové posádky -27letý zahraniční žák i jeho 44letý instruktor (pilot Letecké záchranné služby a dlouholetý horský záchranář z Jizerských hor Michal Beneš) při pádu zahynuli. Policisté proto nemohli zahájit trestní stíhání proti zemřelému (27letému muži) pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti a celou věc komisař odložil. Na pomoc pozůstalým po pilotovi Michalu Benešovi byla založena sbírka.