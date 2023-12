Komu není rady, tomu není pomoci. Policisté během týdne řešili dvě dopravní nehody jednoho muže. Pokaždé řídil okolo půlnoci, v obou případech pod vlivem alkoholu. Navíc má řízení zakázané do února 2028. Celková škoda se vyšplhala na více než 70 tisíc korun a hrozí mu až tři roky ve vězení.

Muž měl za jeden týden dvě nehody. Obě pod vlivem alkoholu. | Foto: Policie ČR

K první z těchto dvou nehod vyjížděli náchodští policisté v sobotu 18. listopadu. Padesátiletý muž ji způsobil na silnici I. třídy v katastru obce Česká Skalice, když krátce před půlnocí při průjezdu křižovatkou najel na krajnici a poté do protisměru, kde následně sjel do silničního příkopu. „Policisté s mužem provedli dechovou zkoušku, která ukázala opakovaně hodnotu 2,2 promile alkoholu v dechu. Navíc zjistili, že muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do února 2028," informovala policejní mluvčí Lucie Konečná.

O týden později policisté tohoto řidiče opět řešili. I tentokrát se krátce před půlnocí vydal na silnici I. třídy, tentokrát však boural mezi Náchodem a Českou Skalicí. „Zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy a na mokré vozovce po průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk. Následně vyjel mimo levou stranu vozovky, kde sjel do strmého příkopu a přetočil se přes střechu," popsala Lucie Konečná. Policisté s mužem opět provedli dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 0,7 promile alkoholu v dechu.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu podle Lucie Konečné hrozí v případě prokázání viny až tříletý trest.