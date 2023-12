Řidič bez papírů za volantem usnul a skončil v plotě u domu

V úterý po páté hodině ranní 33letý řidič vozidla Volvo havaroval do oplocení a následně do domu v obci Hronov – Žabokrky, když nejprve přejel do protisměrné části vozovky.

Z místa nehody | Foto: PČR