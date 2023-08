Letní teploty lákají příznivce jednostopých vozidel k častým vyjížďkám. Na královéhradeckých silnicích tak můžete v těchto dnech potkat velké množství motorkářů. Bohužel vzrůstá také počet dopravních nehod. Některé končí tragicky, v lepším případě skončí řidič v péči lékařů. Tak dopadla i jízda motorkáře na Náchodsku.

Řidič motocyklu jedoucí od Nového Města nad Metují na Dobrušku zřejmě nepřizpůsobil rychlost a vyjel mimo vozovku, kde narazil do stromu. | Foto: Policie ČR

K nehodě došlo v úterý 22. srpna ve večerních hodinách na silnici III. třídy v obci Spy. Řidič motocyklu jedoucí ve směru od Nového Města nad Metují na Dobrušku zřejmě vlivem nepřizpůsobení rychlosti vyjel svým motocyklem mimo vozovku, kde narazil do stromu. Následně motorkář spadl a motocykl se odrazil zpět na silnici. Řidič byl předán do péče lékařů. Škoda byla předběžně odhadnuta na 60 tisíc korun.

"Při nehodách motorkářů hraje často hlavní roli rychlost, kvůli které nejsou schopni včas zareagovat a dále pak nedání přednosti v jízdě. Výjimky nejsou ani jízda bez přilby či pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek," konstatovala policejní mluvčí Lucie Konečná.

Motorkáři by měli být při jízdě pozorní, přizpůsobit ji stavu silnice, měli by mít předepsanou výstroj a být vybavení všemi předepsanými bezpečnostními prvky. "Základem je však ohleduplnost a včasné předvídání situace všech účastníků silničního provozu. To je nejdůležitější faktor ke snížení rizika nehod s účastí motocyklistů," připomněla policejní mluvčí.

