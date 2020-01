K nejvážnější nehodě došlo okolo půl desáté na silnici číslo 14 v Batňovicích na Trutnovsku.

Pro zraněného sem musel letět vrtulník. "Vozidlo značky Škoda Felicia jedoucí od Batňovic směrem k Úpici dostalo v zatáčce smyk a čelně se srazilo s Fordem Mustangem. K nárazu do felicie došlo v místech, kde seděl spolujezdec. Hasiči ho museli vyprostit a lékaři rozhodli o jeho leteckém transportu do královéhradecké nemocnice," informoval policejní mluvčí Lukáš Vincenc a dodal, že spolujezdec, který utrpěl vážná zranění, byl při vědomí a jeho stav by neměl mít fatální následky.

Lyžaři míří na sjezdovky

Následovaly další nehody, a to především na Trutnovsku. Okolo 10. hodiny došlo k nehodě dvou osobních v Peci pod Sněžkou. Nehoda se vyšetřuje, silnice se s opatrností průjezdná. Ke zranění nedošlo. Bouralo se i v ulici Školni ve Špindlerově Mlýně. Také tady havarovala dvě vozidla a posádky vyvázly bez zranění.

Další nehoda se stala před 11. hodinou v ulici Valteřická ve Vrchlabí. Zde havarovala dvě vozidla a podle dostupných informací se nikdo nezranil.

U Teplic nad Metují na Náchodsku narazil před 11. hodinou osobní automobil do stromu. Nehodu vyšetřují policisté, projíždět je možné jen se zvýšenou opatrností.

Komplikace na silnicích zaznamenali policisté také v Orlických horách, a to na trase mezi městem Deštná a obcí Zdobnice. Lyžaři míří na sjezdovky a řidiči parkují automobily podél silnice. Na místo vyjeli policisté, aby situaci řešili. "Nejedná se o nic mimořádného, ani o dopravní kolaps," konstatoval v neděli před polednem policejní mluvčí.