/FOTOGALERIE/ Nedělní nehoda na přejezdu v Černožicích na železniční trati mezi Jaroměří a Hradcem Králové, při které vyhasly čtyři lidské životy, je nejtragičtějším případem srážky auta s vlakem v České republice za posledních 15 let.

Sedmačtyřicetiletý muž, dvaatřicetiletá žena a jejich dvě děti ve věku 8 a 5 let zemřeli v neděli odpoledne poté, co s osobním autem vjeli pod kola spěšného vlaku jedoucího z Trutnova do Hradce Králové. Vlak auto tlačil od přejezdu ještě dalších 300 metrů.