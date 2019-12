Před 17. hodinou se v Holohlavech na Hradecku střetlo nákladní auto s dodávkou a podle Centra dopravních informací se jednalo o nehodu se smrtelným zraněním. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Dopravu musela řídit policie, následovaly záchranné a vyprošťovací práce.

"Řidič dodávky bohužel nehodu nepřežil. Policie je stále na místě, byla stanovena objízdná trasa," sdělila před 19. hodinou policejní mluvčí Iva Kormošová.

Silnice byla uzavřena několik hodin. Podle policie k nehodě došlo pravděpodobně tak, že 24letý řidič dodávky jedoucí od Hradce Králové zatím z nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím kamionem. Zemřel na místě.

"Řidič kamionu, u kterého byl dechovou zkouškou vyloučen alkohol, vyvázl bez zranění. U mrtvého muže byla nařízena pitva. Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých policistů," dodala Iva Kormošová.

Na místě zasahovali také hasiči. "Z havarované dodávky zřejmě vytekla nafta do příkopu, kamion zůstal nakloněn a byl zaryt do hlíny, tahačem až po nárazník. Nákladní vozidlo mělo v nádrži asi 500 litrů nafty, existovalo podezření, že se látka dostala do půdy. O této skutečnosti hasiči vyrozuměli zástupce orgánů ochrany životního prostředí," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči poté předali místo zásahu policistům. Vrátili se však na něj ještě po 20. hodině, aby provedli úklid vozovky. Cestou zpět na základnu pak potkali jedno zapadlé vozidlo, které pomohli vyprostit.

Podle Centra dopravních informací z úterního rána několik desítek kamionů, které objížděly místo nehody, se ocitlo na komunikaci, na kterou neměly vjet. Některé zapadly do bláta a bylo nutné jejich vyproštění, aby mohly vycouvat zpět na hlavní silnici.