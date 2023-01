Trefil plot, sloupek i stojící automobil. Řidiči v Hronově naměřili 1,8 promile

Dopravní nehoda přivolala policejní hlídku v neděli ráno do Hronova. Dvaadvacetiletý řidič zde vyjel mimo vozovku, narazil do plotu, sloupku elektrického vedení a svou jízdu ukončil nárazem do stojícího automobilu. Příčinou nehody byl, jak se ukázalo, alkohol.

Řidič svou jízdu ukončil v zaparkovaném automobilu | Foto: Policie ČR