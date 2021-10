Po nárazu do stromu řidička pokračovala v jízdě. Policejní hlídka havarovaný vůz zastavila a řidička nadýchala přes dvě promile.Zdroj: Policie ČR

„Pětačtyřicetiletá řidička osobního vozidla jedoucí od Janoviček na Broumov při průjezdu levotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobila rychlost své jízdy, dostala smyk a vyjela mimo komunikaci, kde narazila do stromu.

Ani náraz do stromu nezastavil řidičku modrého Peugeotu, která v sobotu krátce před desátou hodinou večer havarovala a přesto pokračovala v jízdě. Jak se později ukázalo neměla po usednutí za volant zrovna čisté svědomí a proto se z místa nehody pokusit zmizet. Měla však smůlu protože ji dostihla ruka zákona..

