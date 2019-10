/AKTUALIZOVÁNO/ Během několika hodin vyhasly na silnicích Královéhradeckého kraje tři lidské životy.

Tragická dopravní nehoda dvou osobních vozidel u Lhoty pod Libčany. | Foto: JSDH Nechanice

Černilov

Teprve 19letý mladík zahynul poté, co na přehledném úseku komunikace za obcí Černilov na Hradecku z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo silnici do příkopu a narazil do mostku. Informaci o této nehodě přijali policisté v pátek v deset dopoledne. Podle informací Deníku ale rodina mladíka postrádala už od čtvrtečního večera. Je tedy možné, že k nehodě došlo v průběhu noci.