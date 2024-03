S přicházejícím hezkým počasím pomalu, ale jistě začíná i sezona motorkářům. Se zvýšeným počtem motorkářů na našich silnicích však bohužel přibývá i dopravních nehod, kde jsou motorkáři účastníky.

Z místa nehody | Foto: PČR

K takové nehodě došlo v pátek večer v České Skalici, když řidič ve vozidle na přímém úseku silnice a odbočující vlevo, zřejmě nedal přednost protijedoucímu motorkáři. Následkem čehož došlo ke střetu. Motorkář byl na místě předán do péče lékařů. Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní. Škoda byla odhadnuta na 90 tisíc korun.

To, že jsou milovníci kol a jedné stopy v hustém silničním provozu zranitelní, víme všichni. To, že někdy na silnicích chybí vzájemná tolerance a ohleduplnost mezi řidiči aut a nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, víme také. Pokud však nezačne každý sám u sebe, situace se těžko změní.

Řidiči motorových vozidel by tak měli s nadcházející sezónou mnohem obezřetnější, než kdy jindy a počítat s větším výskytem cyklistů a motoristů na silnicích. Je tak potřeba dávat větší pozor a dodržovat základní pravidla silničního provozu.

Někteří cyklisté a motorkáři jdou však bohužel sami svým nezodpovědným chováním krizovým situacím a kolizím naproti. Někteří na kole zbytečně riskují, jezdí bez ochranných přileb (do 18 let povinná), se sluchátky v uších, bez osvětlení, nepoužívají reflexní prvky, aby byli dobře viditelní, a někdy jezdí i pod vlivem alkoholu. Zároveň se mnoho cyklistů mylně domnívá, že mají absolutní přednost. Častou příčinou dopravních nehod je i neohlédnutí se přes rameno při odbočování vlevo. To je jenom část výčtu nebezpečného chování účastníků silničního provozu.

Důležité rady a informace pro motorkáře: