U oznámené dopravní nehody v blízkosti náchodské prodejny Lidl zasahovali v úterý v podvečer policisté. Na místě tu zadrželi pomocí donucovacích prostředků mladíka, kterého před nimi zastavil kolega v době svého osobního volna.

V Náchodě řádil opilý mladík za volantem. Srazil chodkyni a chtěl ujet policii | Foto: Policie ČR

Mladík měl v prostoru parkoviště vozidlem Ford Galaxy narazit do kovového sloupku, poškodit skleněnou výplň výlohy obchodního domu a následně srazit chodkyni (57). Ta byla s vážným zraněním letecky transportována do Fakultní nemocnice Hradce Králové. Při pokusu o ujetí měl ještě narazit do zaparkovaného bílého vozidla a zůstat stát na travnaté ploše.

Policisté s mladistvým provedli dechovou zkoušku, která prokázala více než 2,5 promile alkoholu. Test na přítomnost návykových látek byl negativní. Mladík není držitelem řidičského oprávnění a má vysloven platný zákaz řízení do října letošního roku.

Zneužíval dotace. Za škodu přes 4 miliony mu nyní hrozí až osmiletý trest

V případě dospělé osoby hrozí za trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí až pětiletý pobyt za mřížemi, mladistvému hrozí trest poloviční.

Veškeré okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.