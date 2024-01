„Jak jsem se dostal do policejního auta?" zajímalo opilého řidiče v kempu v České Skalici. Chvíli předtím způsobil dopravní nehodu, od které ujel. Dokonce i vyvrátil vzrostlý strom. Pronásledoval ho řidič, kterému při předjíždění zavadil o auto. Nehoda měla ještě dohru. Podívejte se na video, ve kterém museli policisté rázně zakročit.

Jak končil rozhovor s policistou? | Video: PČR

K celé události došlo během vánočních svátků. „Policisté v kempu našli v poškozeném vozidle muže, který jevil známky silné podnapilosti, proto jej vyzvali k provedení dechové zkoušky. Ta ukázala hodnotu přesahující dvě promile alkoholu v dechu. Test na přítomnost jiných omamných látek byl negativní," popsala policejní mluvčí Lucie Konečná. Jelikož muž nechtěl spolupracovat, použili policisté donucovací prostředky, aby ho zpacifikovali.

Řidič, který mimo jiné tvrdil policistovi, že je jeho Bůh, jel ve vozidle značky Audi ve směru od Náchoda do České Skalice. Nejprve zprava předjížděl BMW, přičemž o něj zavadil levým bokem svého vozidla. Poté bez zastavení pokračoval v jízdě. „Řidič vozidla BMW mužovo jednání nahlásil policii a zároveň jej začal sledovat. Viděl také, že po přejetí horizontu kopce na Vysokově na mokrém povrchu s vozidlem zřejmě dostal řidič vozidla Audi smyk, vjel mimo vozovku, kde pravým bokem vozidla narazil do vzrostlého stromu. Ten nárazem vyvrátil," uvedla mluvčí. Následně se s autem vrátil zpátky na silnici a bez zastavení pokračoval opět v jízdě. V prostoru autokempu zastavil a to už ho dohledali i českoskaličtí policisté.

Škoda byla předběžně vyčíslená na více než 70 tisíc korun. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz a zároveň mu zakázali pokračovat v jízdě. Nyní mu za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí podle Lucie Konečné až tříletý trest.