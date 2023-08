Na silnici I. třídy v obci Čáslavky došlo začátkem srpna k dopravní nehodě. Řidič motocyklu Honda zastavil na konci kolony, která zde vznikla z důvodu práce na silnici. Poté, co projela sanita, která má právo přednostní jízdy, se zřejmě rozhodl předjet kolonu, jenže v tu chvíli projíždělo další vozidlo zdravotnické záchranné služby. Motorkář narazil řídítky do zrcátka vozidla a z místa urychleně ujel. Nyní se po něm shání policie.

Motorkář ujel z místa nehody. | Foto: archiv Policie ČR

Policisté uvítají nejen případné svědky nehody, ale i ty, kteří muže na motorce ze záznamu poznají "Muži, který z místa nehody ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu ukládá zákon, hrozí pokuta až do výše pěti tisíc korun a sedm trestných bodů," informovala policejní mluvčí Lucie Konečná a upřesnila, že v případě opakovaného ujetí z místa dopravní nehody v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců, hrozí řidiči zákaz řízení až na půl roku. V případě, že by došlo ke zranění a řidič neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, dopouští se trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí podezřelému řidiči dle trestního zákoníku až pětiletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Vzájemná ohleduplnost na komunikacích je více než důležitá. Zároveň je třeba neustále dávat pozor a sledovat situaci na silnici. Mezi vozidla s právem přednostní jízdy patří například automobily policie, vězeňské služby, vojenské a obecní policie, hasičských záchranných sborů či zdravotnické záchranné služby. "Zákon hovoří o tom, že řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. A samozřejmě i řidiči vozidel s právem přednostní jízdy jsou povinni dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozili bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a výstražné zvukové a světelné znamení mohou používat jen ve zvláštních případech. Většinou se jedná o případy, kde čas hraje hlavní roli, například může jít o záchranu lidského života," zdůraznila policejní mluvčí.

