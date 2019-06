32letý mladý muž zachránil 21. dubna pětaosmdesátiletého seniora - motocyklistu, a to z kolejí v Kostelci nad Orlicí. Na video z akce se můžete podívat právě s naším Deníkem. Mladík dnes převzal medaili za záchranu života od krajského ředitele policie.

Záchrana lidského života na přejezdu | Foto: reprofoto: Policie ČR

Bylo to 21. dubna, když Dalibor Voborník čekal na nádraží v Kostelci nad Orlicí na vlak. Pracuje pro jednu sázkovou kancelář a ten den do práce ani vlakem původně jet neměl. Obvykle jezdí autem. A když už čeká na vlak, pak obvykle na druhém konci perónu. Byla to všechno shoda náhod a jeho duchapřítomnost, která pomohla zachránit lidský život. Závory padly, když do jedné z nich v plné rychlosti narazil pětaosmdesátiletý Jiří Duška na motorce. I s motocyklem proletěl pod závorou na koleje. Ze záběrů zachycujících událost až mrazí, jen o pár sekund později se zleva přiřítil vlak.