Naposled ve čtvrtek se potřeboval vrátit zpět na kola traktor, který se převrátil na bok před 20. hodinou ve Vysoké Srbské. "Místní komunikace byla kvůli nehodě neprůjezdná. Z traktoru docházelo k drobnému úniku provozních kapalin, které hasiči jímali do nádoby. Po došetření nehody se podařilo vrátit havarovaný stroj zpět na kola," uzavřela ohlédnutí za zásahy hasičů Martina Götzová s tím, že ani při této nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.

K první nehodě vyjížděli trutnovští profesionálové krátce před půl sedmou do Horního Adršpachu. "Vozidlo skončilo převrácené na bok, nikdo nebyl zraněn. Hasiči zajistili místo události, zkontrolovali, zda nedochází k úniku provozních kapalin a převrátili vůz zpět na kola," uvedla k nehodě mluvčí hasičů Martina Götzová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.