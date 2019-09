Poslední srpnovou sobotu dopoledne přijali jaroměřští strážníci hned několik telefonických oznámení, že od řeky Labe v parku Na Ostrově je slyšet volání o pomoc a naříkání.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Na místo ihned vyjela hlídka městské policie společně s velitelem, kteří u břehy řeky nalezli ženu. Ta spadla do vody, sténala bolestí a volala o pomoc,“ popisují na svém facebookovém profilu strážníci. Ti neváhali a skočili za ženou do vody a přesunuli ji k břehu, kde ji opřeli. Ženu pak z vody vyprostili hasiči pomocí člunu. „Vzhledem k tomu, že si stěžovala na silnou bolest v oblasti žeber a ruky, byli na místo přivoláni i zdravotničtí záchranáři. Lékař ženě poskytl prvotní vyšetření na místě a následně byla převezena do nemocnice k dalšímu ošetření,“ doplnili strážníci.