KDY: do 10. ledna 2021

KDE: Stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují

ZA KOLIK:

Muzeum Náchodska připravilo výstavu, kterou chce připomenout vánoční svátky mnoha domácností v nepříliš vzdálené minulosti. Vystavené jsou retro hračky hlavně z období 70. a 80. let minulého století a zhlédnout je můžete ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují do 10. ledna 2021. Otevřeno je od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.