Prvním zářijovým dnem začínají v České Skalici oblíbené Jiřinkové slavnosti. Letos si navíc připomínáme 200. výročí narození Boženy Němcové, takže program bude věnovaný tomuto významnému jubileu. Po celý měsíc si můžete prohlédnout práce výtvarnic a výtvarníků z České Skalice a z Liptovského Hrádku.

Božena Němcová | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Tradiční výstava jiřinek v Muzeu Boženy Němcové začne v pátek a potrvá do neděle. Bude zaměřená do dobu Boženy Němcové a její součástí se opět stane soutěž o nejkrásnější jiřinku. Nebude chybět ani soutěž o nejlepší med roku 2020, a to ve spolupráci s místní organizací Českého svazu včelařů.