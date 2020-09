V sále Dřevník se uskuteční přednáška významného českého psychiatra Cyrila Höschla, který vysvětlí, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání.

Sál Dřevník v Broumově. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Špreňar

V přednášce přiblíží nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture) a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu, coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu, bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.