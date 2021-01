KDY: do 24. ledna 2021

KDE: www.trikralovasbirka.cz

ZA KOLIK: libovolná částka

Přispět můžete osobně do pokladničky v sídle Oblastní charity Náchod v pracovních dnech 7:30 – 15:30 h. (naproti parkovišti Bílá růže) a dále do pokladniček na obecním úřadě v Broumově, na Kramolně, v Křinicích, Martínkovicích, v kostele v Bezděkově, v lékárnách na náměstí TGM a u Itálie v Náchodě či v lékárně na Husově nám. v České Skalici. Peněžitý dar můžete věnovat i online na webové stránce www.trikralovasbirka.cz či na sbírkový účet: 66008822/0800, VS 77705016 (toto je VS přímo náchodské charity). Darovat můžete i pomocí dárcovských SMS.