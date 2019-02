Nové Město nad Metují – Atletická družstva mužů a žen SK Nové Město nad Metují mají za sebou skvělou sezónu.

VYNIKAJÍCÍ sezónu korunovala družstva mužů a žen SK Nové Město nad Metují na Mistrovství České republiky, kde si novoměstské ženy zajistily pro příští ročník extraligovou účast, mužům pak elitní společnost jen těsně unikla. | Foto: Archiv SK N. Město

Tu jako vítězové I. ligy korunovaly na MČR, kde si ženy vybojovaly extraligovou účast a mužům vstup mezi domácí atletickou smetánku unikl jen těsně.



„Do sezóny jsme šli s tím, že družstvo mužů i žen by se mělo pohybovat v horní polovině tabulky. Měli jsme sestavené poměrně silné týmy, ale výsledek byl nakonec lepší, než jsme očekávali," říká na rovinu Aleš Žďárský, předseda atletického oddílu SK Nové Město nad Metují.



Hned v prvním kole totiž novoměstští muži i ženy vyhráli, a to zopakovali i v kole druhém, které navíc novoměstský Sportovní klub sám pořádal. Třetí a čtvrté kolo už z pohledu Novoměstských nebylo tak suverénní, nicméně náskok z úvodních dvou kol je nakonec posunul na už zmiňované MČR družstev. „Výsledky byly postavené na oporách týmů, ať už to byli u mužů Bachar, Nosek, Vlček, Munzar, Steklík, Tuláček, Šnajdr, Žaluda, Mojžíš, či u žen Rosiak, Hyjek, Broumová, Drábková, Stružková nebo Škodová," vyjmenovává tahouny obou týmů Aleš Žďárský.



V příští sezóně tak čeká novoměstské ženy účast v Extralize, muži by měli opět bojovat na prvoligové špici. „Pro nás je extraligová soutěž příjemným bonusem a je nám jasné, že gigantům jakými jsou USK Praha, Olymp Praha, Vítkovice, Brno nemůžeme konkurovat, ale už máme nápady, jak tým vyztužit, abychom to těmto gigantům neulehčili," střádá už plány na novou sezónu Žďárský.