Špindlerův Mlýn - V sobotu se uskutečnil ve Špindlerově Mlýně za opravdu zimních podmínek, a z toho důvodu na pozměněné trati, poslední závod Českého poháru v běhu do vrchu. Celý seriál 40 závodů měl start 5. dubna v Náchodě a to Zámeckým během Hejnovkou.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hrnčíř

Běžci vrchaři měřili své síly téměř sedm měsíců ve všech horských oblastech České republiky. Do Náchoda zavítali ještě jednou, a to v polovině července na závod Náchod – Dobrošov. V sobotu 14. listopadu se uskuteční v kulturním domě v Úpici slavnostní vyhlášení a dekorování vítězů. Začátkem dubna 2010 bude zahájen již 25. ročník této extrémní atletické disciplíny opět u nás v Náchodě Zámeckým během Hejnovkou. Ve výsledkové listině Českého poháru je klasifikována více jak tisícovka běžců, je potěšitelné, že na předních místech skončili i borci z náchodského regionu.

V kategorii žen nad 35 let obhájila loňské prvenství Náchoďačka Lenka Wiesnerová startující za Spartak Polici nad Metují, která v letošním roce vyhrála i mistrovství Polska v běhu do vrchu a na mistrovství Slovenska skončila druhá. Ve stejné kategorii skončila na třetím místě Táňa Metelková z SK Týniště nad Orlicí. V ženách do 34 let zvítězila Iva Milesová (SK Olymp Praha), na šestém místě byla Eva Kollertová (MT Nové Město nad Metují). Kategorii veteránek nad 55 let vyhrála Blanka Paulů z Maratonstavu Úpice.

V kategorii mužů do 39 let vyhrál Michal Horáček z Iscarexu Česká Třebová, kategorii do 49 let dominoval Martin Vacek (Iscarex Česká Třebová). Třetí byl v této kategorii Petr Ulich (MT Nové Město nad Metují). V kategorii mužů do 59 let zvítězil František Kolínek (AK Perná u Mikulova), do 69 let Jiří Javůrek (Jiskra Horní Maršov) a nad 70 let Jaroslav Merta (Iscarex Česká Třebová). (dop)