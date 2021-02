Pražskému USK, pátému týmu základní části Kooperativa NBL (Hradec byl devátý), nasázel v nymburském čtvrtfinále 27 bodů, čímž zastínil obě soupeřovy hvězdy - reprezentačního rozehrávače Ondřeje Sehnala a chorvatského pivota Domagoje Proletu.

O finále se Královští sokoli v sobotu utkají s tuzemským gigantem z Nymburka, který navíc hraje v domácím prostředí. Tentokrát už k překvapení zřejmě nedojde,v tomto případě by se rovnalo zázraku. Je očekáváno, že Východočeši se porvouv neděli o bronzovou medaili.

Filipe, proti USK Praha to byl váš zápas. Šlo o jeden z životních výkonů?

Nemyslím si, že teď proti USK to byl zrovna životní výkon, měl jsem už podobné zápasy, ale určitě to byl jeden z těch lepších.

Soupeř se soustředil především na ubránění Stamenkoviče, z toho jste mohl těžit. Pomohly vašemu sebevědomí hned úvodní minuty, kdy vám tam napadalo několik střel?

Každému hráči pomůže, když v úvodu zápasu trefí první střely, chytne rytmus a cítí se dobře. Já jsem se cítil dobře už před zápasem a úvod zápasu mi vyšel.

Po výsledkově horších zápasech jste si dokázali, že můžete porazit i papírově silnější týmy?

Tuto sezonu jsme si už potvrdili, že můžeme nejenom v Kooperativa NBL porazit papírově silnější týmy, takže ano, máme na to tým.

Vyšla vám dokonale stanovená taktika?

Na každý zápas se připravujeme, v tomto duelu jsme střídali osobní obranu se zónovou a vycházelo to. Hráli jsme chytře a zkušeně. Celý tým ukázal bojovnost.

Proti Nymburku se od vás v sobotu nic nečeká. Je v silách týmu vyhrát o den později a získat medaili?

Nymburk je Nymburk a je někde jinde, musíme se soustředit na boj o třetí místo a dát do toho všechnu energii a sílu, co najdeme. Věřím, že můžeme vybojovat bronzovou příčku.

V sobotu semifinále



Lukáš Rovenský, asistent trenéra Hradce: „Po historickém úspěchu nás čeká nejtěžší možný soupeř. Rádi bychom Nymburk porazili a postoupili do finále, když jsme se dostali takhle daleko, ale bohužel musíme být realisté. Samozřejmě mu nedáme nic zadarmo, ale taky budeme muset myslet trochu dopředu a rozložit minuty na všechny hráče, aby hlavní lídři byli připraveni na nedělní utkání.“

Finálový turnaj Českého poháru v Nymburku - Final 8



Čtvrtfinále: Hradec Králové – USK Praha 84:72, Nymburk – Opava 128:72, Pardubice – Brno 89:84, Kolín – Svitavy 79:63.

Semifinále – sobota: Nymburk – Hradec Králové (13.30), Pardubice – Kolín (17.00).

Duel o třetí místo (15.30) a finále (19.00) jsou na programu v neděli.