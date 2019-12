Ostrý vstup. Los tomu chtěl, že hned první zápasy obou polovin základní části Kooperativa NBL mají příchuť feferonek. Pardubičtí basketbalisté nemohou mít těžšího soupeře než suveréna poslední patnáctiletky z Nymburku. Živo bude také ve Svitavách. Tuři hostí vicemistra z Děčína a v hlavách mají těsnou prohru z prvního vzájemného střetnutí. Třetí kamínek do východočeské mozaiky jménem Hradec Králové přivítá Olomoucko, tedy obhájce bronzu.

Sobota, 17.30: BK JIP Pardubice (3. místo, 8 výher/3 prohry ) – ERA Basketball Nymburk (1. místo, 14/0). Hala Dašická.

Na vítězné vlně. Pardubičtí dlouháni prohráli naposledy před měsícem. Pravda tvrzení trochu zkresluje čtrnáctidenní reprezentační pauza. Prodloužit třízápasovou ligovou šňůru, ale nemůže být těžší…

„Pro nás je jedině dobře, že jsme po reprezentační přestávce mohli odehrát alespoň jedno utkání Alpe Adria Cupu, protože se blíží další těžké zápasy. Prvním z nich je zápas s Nymburkem, což je pro každého hráče skvělá příležitost. Má totiž možnost poměřit se s nejlepším týmem v Česku, s účastníkem Basketball Champions League, s hráči, kteří úspěšně hráli na mistrovství světa. Takže se všichni těšíme,“ vykládá pardubický asistent Adama Konvalinka.

„Abychom uspěli, musíme předvést naprosto odlišný výkon, než v prvním vzájemném utkání. Potřebujeme hlavně omezit ztráty, musíme si více vážit míče. Spíš než mít ztrátu, je lepší minout nějakou střelu. V útoku bude potřeba hrát trpělivě a zodpovědně. A musíme být draví a hrát s dostatečným sebevědomím,“ podotýká Konvalinka.

Sobota, 17.00: Dekstone Tuři Svitavy (4. místo, 7/5) – BK Armex Děčín (8., 5/6).

Nesmlouvavé tvrdé bitvy, taková jsou klání svitavských a děčínských basketbalistů. Nejinak tomu nepochybně bude i dnes v hale Na Střelnici. „Budeme se snažit odčinit těsnou prohru z prvního kola. Čeká nás zkušený soupeř, který preferuje fyzickou hru s množstvím kontaktu a skvělou aktivitou na útočném doskoku. Musíme si pořádně ohlídat obranný doskok a v útoku se držet naší identity a plánů. Samozřejmě s daleko vyšší efektivitou střelby než v minulých utkáních,“ uvedl asistent trenéra Martin Blaho.

„Čeká nás boj o každý centimetr palubovky proti velmi fyzickému soupeři. Pokud chceme pomýšlet na vítězství, musíme se prezentovat poctivou obranou s rychlým přechodem do útoku,“ dodal rozehrávač Eduard Kotásek.

Sobota, 18.00: Kingspan Královští Sokoli (9., 3/9) – BK Olomoucko (6., 6/6).

Do třebešské sportovní haly v Hradci Králové dnes zavítá favorizované mužstvo z Hané. Jenže obhájce bronzu letos nehraje v takové pohodě, jako tomu bylo v loňském ročníku nejvyšší soutěže. Možná je to i tím, že jim sedm týdnů chyběl Javonte Douglas, MVP uplynulé sezony Kooperativa NBL. Ten se právě v Hradci Králové vrací do zápasového rytmu po zranění. Královští sokoli tedy musí být ve střehu.

Na druhou stranu svěřenci trenéra Lubomíra Peterky mohou jenom překvapit. Navíc do utkání půjdou relativně v klidu, díky třem výhrám totiž okupují skvělé 9. místo v tabulce.