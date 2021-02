/FOTOGALERIE/ Základní část Kooperativa NBL finišuje a pardubičtí basketbalisté drží šestou pozici. Na ni však stále pomýšlí i východočeský rival z Hradce Králové.

Kooperativa NBL: Královští sokoli Hradec Králové - BK JIP Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jiná doba. A nejen covidová. Pardubičtí basketbalisté si s Hradcem Králové v minulosti dělali, co chtěli. V této sezoně však v prvním střetu prohráli (73:75) a dvě kola před koncem základní části mají oba týmy rovnocenné vyhlídky na dobrý výsledek. Domácí celek by výhrou učinil mílový krok do nadstavbové skupiny A1, neboť je na tom o jedno vítězství lépe. V opačném případě by se naopak přiblížili horní šestce Královští sokoli.