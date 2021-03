V tomhle zápase by motivace hradeckým basketbalistům neměla chybět. Pakliže chtějí i dál pošilhávat po prvním příčce v nadstavbové skupině A2, chce to ve středu na domácí palubovce zvítězit.

Královští sokoli coby druhý tým tabulky hostí vedoucí Ústí nad Labem. Magnet osmého dějství se hraje od 19 hodin v třebešské sportovní hale. Východočeši mají ve druhé fázi Kooperativa NBL bilanci 11 výher - 15 porážek, rozjeté Pandy jsou na tom pouze o jediný vítězný zářez lépe (12 výher - 14 porážek).

Hradec v nadstavbové fázi nejprve třikrát vyhrál, ale v sobotu přišla první porážka na půdě Olomoucka (69:73). Mohla za to především rozšířená marodka, kde je na několik týdnů křídelník Jiří Šoula (zranění ruky), pivot Pavol Lošonský se zotavuje z Covidu-19 a na Hané chyběl i tvůrce hry Pedja Stamenkovič, jenž se zranil v předešlém utkání. Start slovensko-srbského dua ve středečním šlágru je nejistý.

Ústecká Sluneta je ve druhé části KNBL zatím bezchybná, zvítězila ve všech čtyřech odehraných střetnutích. Možná k tomu pomohla i změna na postu hlavního trenéra po základní části. Po odchodu Antonína Pištěckého přišel na tuto pozici Jan Šotnar. Hráči tak dostali nový impuls a v nadstavbě zatím předvádí suverénní výkony, naposledy porazili Ostravu vysoko 108:74.

I hráčský kádr doznal po dlouhodobé fázi drobných změn. Odešel rozehrávač Michal Šotnar a naopak přišel křídelník Tucker Haymond. Tahounem je nyní Lamb Autrey, jenž byl přesunut na rozehrávku, což jeho výkonům velmi prospělo.

V hradeckém dresu v nadstavbě předvádí skvělé výkony Nemanja Barač, jenž v každém ze čtyř zápasů nastřílel alespoň 20 bodů.

Obě vzájemná utkání v základní části byla vyrovnaná, pokaždé zvítězil domácí celek (Ústí 76:75, Hradec 89:78). I tentokrát by to papírově měla být vyrovnaná bitva, ale hodně bude záležet na tom, v jakém složení Královští sokoli nastoupí. I proto je jejich výkon těžko odhadnutelný. Jedno je jisté: pakliže budou chtít pomýšlet na úspěch, výborné výkony budou muset předvést všichni hráči, kteří do hry naskočí.

„Pro nás je to velmi důležité utkání o první místo ve skupině A2. Ústí pod taktovkou nového trenéra Šotnara hraje rychlý a jednoduchý basketbal. Naším hlavním cílem bude zastavit protiútoky soupeře a snažit se, aby hrál do postavené obrany,“ říká Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra Lubomíra Peterky.

Liga mužů – tabulka skupiny A2:

1. Ústí nad Labem 26 12 14 2184:2169 46,2

2. Hradec Králové 26 11 15 2151:2225 42,3

3. Svitavy 25 10 15 2039:2111 40

4. Děčín 24 9 15 1931:2101 37,5

5. Olomoucko 27 7 20 2178:2370 25,9

6. Ostrava 28 6 22 2123:2511 21,4