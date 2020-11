„Za výhru jsme nesmírně rádi, byla určitě velice vydřená. Soupeř skoro celý zápas vedl, my jsme měli problém s jejich doskokem a s jejich úspěšností trojek, hlavně v prvním poločase. V druhém poločase dali jen jednu. Bohužel jsme nedostali více hráčů do hry,“ řekl po utkání trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Oba týmy se v prvním poločase přetahovaly o vedení, dařilo se jim zejména z trojkové vzdálenosti. Do šaten šli nakonec v lepším rozpoložení hosté. Když ve 25. minutě dokázal efektně zasmečovat Lošonský, vedl Hradec o jedenáct bodů. Bylo to poprvé a naposledy, co jeden ze soupeřů vedl dvouciferným rozdílem.

Kolín včas zatáhl za záchrannou brzdu a začal náskok soka stahovat. Před čtvrtou čtvrtinou ztrácel čtyři body. V závěru to bylo drama. Lepší nervy a přesnější mušku nakonec měli Medvědi.

„Vyhrál šťastnější,“ podotkl trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

„Kolínu určitě pomohlo, že hrál dobře v pátek s Nymburkem. My jsme měli po dlouhé době první zápas a ukázalo se, že v obraně trošku plaveme, dostali jsme 95 bodů, a to mě mrzí,“ dodal.

Kolín střelecky táhl Adam Číž, ústřední rozehrávač zaznamenal 28 bodů. Skvěle mu sekundoval mladý Filip Novotný, který přidal 24 bodů. Na dvacetibodovou hranici se dostal také bojovník Skinner.

BC Geosan Kolín - Královští sokoli Hradec Králové 95:93.

Body: Číž 28, Novotný 24, Skinner 20, Petráš 8, Jelínek 7, Machač 6, Dlugoš 2 – Lošonský 20, Peterka 16, Sedmák 14, Halada 12, Stamenkovic 11, Brožek 7, Koloničný 5, Barac 5, Šoula 3. Rozhodčí: Kec, Jeřáb, Perlík. Střelba 2 body: 21/39:24/46. Trojky: 15/40:11/24. TH: 8/15:12/16. Čtvrtiny: 27:25, 24:33, 23:20, 21:15. Hráč utkání: Adam Číž (Kolín).