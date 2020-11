/FOTOGALERIE/ Královští sokoli mění historii: poprvé přemohli i druhého východočeského rivala.

Kooperativa NBL: Královští sokoli Hradec Králové - BK JIP Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vypadá to, že hradecký mužský basketbal se po malých krůčcích postupně dere vzhůru. Chcete důkaz? Posuďte sami. Královští sokoli nejprve postoupili do nejvyšší soutěže, v premiérové sezoně mezi tuzemskou smetánkou byli ještě za otloukánka, ale v té následující nedokončené už okupovali deváté či desáté místo. A zdá se, že v probíhající třetí sezoně by to klidně mohlo být zase o fous lepší. Po osmi odehraných utkáních mají svěřenci kouče Lubomíra Peterky na svém kontě tři výhry a co hlavně: premiérově dokázali porazit oba velké rivaly z východu Čech – Svitavy a Pardubice!