/FOTO, VIDEO/ Kooperativa NBL: Královští sokoli doma nečekaně prohráli s Olomouckem. Zasloužil se o to především srbský pivot Hanáků Nemanja Bezbradica, jenž nasázel 49 bodů!

Ohlasy po utkání. | Video: Královští sokoli

Zápas jako v NBA. Padlo 208 bodů. To se v české nejvyšší soutěži hned tak nevidí. A to je u nás normální hrací doba pouze 4x 10 minut, kdežto za mořem 4x 12 minut. Byl tu i jeden mimořádný výkon, který se občas objeví v NBA. Nemanja Bezbradica, pivot hostujícího celku, nastřílel rekordních 49 bodů. Co víc, trefil jedenáct trojkových pokusů, na podkošového hráče nevídaná věc.