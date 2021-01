Od postupu mezi elitu prožívají jednoznačně nejlepší sezonu. Po uplynulém víkendu hradečtí basketbalisté poskočili v tabulce Kooperativa NBL už na skvělou šestou příčku. V sobotu totiž porazili ve východočeském derby Svitavy 87:79. Velkou zásluhu na tomto úspěchu měl bezesporu Filip Halada. Osmadvacetileté křídlo Královských sokolů v utkání dosáhlo na ceněný „double - double“ za devatenáct bodů a deset doskoků.

V sobotu jste porazili o osm bodů Svitavy. Co tato výhra pro tým znamená?

Pro náš tým to znamená větší sebevědomí do dalších zápasů, dobrou náladu uvnitř. V tabulce jsme se posunuli na lepší pozici, protože se Svitavami jsme měli stejně bodů, a proto byla výhra velmi důležitá.

Na domácí palubovce jste zvítězili třikrát za sebou, navíc s těžkými soupeři. Svědčí vám tedy třebešská hala?

Domácí prostředí je vždycky výhodou. V třebešské sportovní hale trénujeme prakticky každý den a jsme na ni zvyklí. Za mě musím ale říct, že máme nejtvrdší obroučky v lize a to zase není taková výhoda (zasměje se).

Po úspěšném derby s Tury jste poskočili na šesté místo. To je pěkný pohled na tabulku, viďte? Svědčí to o síle týmu?

Je to fajn pohled (rozhovor vznikl ještě před středečními dohrávkami - pozn. aut.), ale mohli jsme být na tom ještě lépe. Pár zápasů jsme si totiž prohráli sami. Tým je kvalitní, máme zkušené hráče a jsme dobrá parta.

Před sezonou jste možná ani nekalkulovali s takovýmto umístěním, že? Jaké cíle jste vy osobně dával týmu?

Já osobně jsem právě tuto sezonu očekával podobné a nebo o trošku lepší umístění, věděl jsem, jaký budeme mít tým. Ten zůstal skoro stejný jako minulou sezonu, až na pár změn. Ze začátku sezony nám chyběl Nemanja Barač a to bylo trochu cítit. Věřil jsem a věřím tomuto týmu.

Na druhou stranu střed tabulky je nyní extrémně nahuštěný, každé zaváhání je hodně znát. S jakými vyhlídkami půjdete do závěru základní části?

Budeme se snažit o co nejlepší umístnění, tento rok je liga velmi vyrovnaná a každá prohra je znát.

Kolik výher bude podle vás ještě zapotřebí k tomu, abyste se udrželi v elitní osmičce?

Já bych nekalkuloval a snažil se vyhrát každý zápas, abychom měli jistou elitní osmičku.

O nadcházejícím víkendu jedete na půdu velkého favorita Opavy. Určitě nebudete chtít dopadnout jako v Nymburku. Budete chtít uhrát co nejpřijatelnější výsledek a domácí potrápit? Nebo snad pomýšlíte na výhru?

Určitě nechceme dopadnout jako v Nymburku, tam to byla ostuda, ale to už je minulost. Do Opavy pojedeme s tím, že nemáme co ztratit, ale určitě budeme chtít vyhrát. Bude to těžké, Opava má velmi dobrý tým s ohromnou kvalitou.

Hradec zažívá od postupu mezi elitu nejpovedenější sezonu. Je to znát na atmosféře uvnitř týmu? Jsou teď Královští sokoli sebevědomější?

Jsem hrozně rád, jaký basketbal hrajeme. Myslím si, že tento rok si Hradec Králové zaslouží dostat větší respekt než minulé sezony. Atmosféra je vždycky dobrá, když se vyhrává a má se o co bojovat. Určitě jsou Královští sokoli sebevědomější než předcházející sezony.

V zápasech vašeho družstva padá spousta bodů. O to více je škoda, že diváci do hal nemohou. Jaké to je hrát před prázdnými tribunami?

Domnívám se, že mohu mluvit za všechny, ale hrát bez diváků je velmi zlé. Já osobně jsem zvyklý na skoro plné haly. Když jsem působil na Slovensku, na zápasy chodilo okolo tisícovky lidí, někdy i více. V Děčíně, kde jsem odehrál jednu sezonu, je také známo, že tam chodí skoro plná hala a žije to tam. Takže brzy snad zase s diváky.

Proti Svitavám jste zapsal ceněný „double - double“ za 19 bodů a 10 doskoků. Byl to váš nejpovedenější zápas v hradeckém dresu?

Myslím si, že ano. V královéhradeckém dresu je to můj první „double - double“.

V nedávné minulosti jste odehrál několik sezon ve slovenské extralize. Jak byste porovnal tamní nejvyšší soutěž s naší Kooperativa NBL?

Zhruba poslední dva roky je Koopertiva NBL kvalitnější než slovenská extraliga. V naší nejvyšší soutěži je více týmů, více kvalitnějších domácích hráčů a stabilita družstev je na vyšší úrovni.

V Hradci jste už rok, jak zatím hodnotíte své angažmá ve městě pod Bílou věží?

V Hradci Králové jsem velmi spokojený a to jak po hráčské stránce, tak i po té soukromé (usměje se).

Hradecký závěr základní části Kooperativa NBL



19. kolo: Opava - Královští sokoli (16. ledna, 18.00)

20. kolo: Královští sokoli - Kolín (23. ledna, 17.00)

21. kolo: Pardubice - Královští sokoli (31. ledna, 18.00)

22. kolo: Královští sokoli - Olomoucko (6. února, 17.00)