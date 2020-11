Konečně! Nejvyšší fotbalová a hokejová liga už dříve využily možnost restartu sezony a znovu rozjely soutěžní ročník 2020/2021.

Teď to samé čeká také elitní tuzemskou ligu basketbalistů. Kooperativa NBL začne třemi dohrávanými duely V pátek v podvečer.

„Už se čeká jenom na potvrzení výjimky, ale mělo by k tomu dojít každým okamžikem. Předběžně nám to totiž bylo už dříve přislíbeno,“ poznamenal ve čtvrtek dopoledne Lubomír Peterka, hlavní trenér hradeckého družstva.

Královští sokoli sice dnes do bojů ještě nezasáhnou, ovšem už se mohou naplno připravovat na pondělí, kdy je čeká mač na palubovce kolínského Geosanu.

V pátek jsou na programu zápasy Brna s Olomouckem, Nymburka s Kolínem a Pardubic s Děčínem.

A právě pardubická Beksa by se měla hned ve středu představit v třebešské hale v Hradci Králové.

„V první polovině příštího týdne se odehrají dvě celá kola, v nejbližších dnech by měl být určen rovněž následující program včetně dalších dohrávaných duelů,“ prozradil lodivod celku z města pod Bílou věží.

Královští sokoli se už nesmírně těší, až budou moct vlétnout do mistrovských zápasů, byť se vše samozřejmě odehraje za přísných hygienických opatření a také bez diváků.

„V sobotu máme první testování na Covid-19. Snad nebude nikdo z hráčů a realizačního týmu negativní. To by náš rozjezd ohrozilo, museli bychom jít na pět dní do karantény,“ nastínil kouč Peterka. Všichni z týmu však pevně věří, že k této variantě nedojde a budou moci po dlouhé době znovu odehrát utkání nejvyšší soutěže.