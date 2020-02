ČR – Dánsko 75:71 (19:20, 49:42, 59:49)

Body: Bohačík 17, M. Peterka a Kříž po 14, Vyoral 9, Hruban 7, Krejčí 5, Šafarčík 4, Šiřina 3, Puršl 2 – Lunberg 20, Gilling 11, Larsen 10, Mortensen 9, Jukič 7, Darboe 6, Zohore 5, Hertz 3. Fauly: 18:18. Pět chyb: 40. Kříž. Trestné hody: 14/9 – 13/8. Trojky: 8:9. Doskoky: 43:40. 3820 diváků Rozhodčí: Maestre (Francie), Yilmaz (Turecko), Attard (Itálie)

Velká neznámá. V prvním utkání kvalifikace mistrovství Evropy narazili čeští basketbalisté na Dánsko. Zásluhou velkého úspěchu na světovém šampionátu se střetl desátý tým až z devětapadesátým. Favorit byl tedy jasný. Jenže Lvi nastoupili bez několika opor: Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Blake Schilba, Ondřeje Balvína a zranění kotníku nepustilo do zápasu ani Patrika Audu. Síly se tak vyrovnaly. Po vyrovnaném prvním poločase se nakonec papírové předpoklady naplnily. O čtyři body.

Češi nastoupil v základní sestavě: Vojtěch Hruban, Jakub Šiřina, Jaromír Bohačík, Martin Kříž a Martin Peterka. Hosté začali nebojácně a ujali se vedení 5:0. Český tým se nemohl v úvodu prosadit proti fyzické převaze Dánů a tak situaci řešil střelbou z dálky. Po dvou trojkách vyrovnal na 6:6. Čeští pivoti se osmělovali čím dál tím více a dvojice Martinů - Kříž a Peterka se trefovali i za dva body. Na chvíli se domácí dostali do plusu, ovšem houževnatí seveřané si vzali vedení, které do konce první čtvrtiny udrželi. To už byla na palubovce téměř nová pětka ve složení: Tomáš Vyoral, Vít Krejčí, Šimon Puršl, Luboš Kovář. Zůstal pouze Bohačík. Také proto, že Kevin Larsen byl téměř neodstavitelný.

V minipauze mezi první a druhou čtvrtinou diváci připravili „Lvům“ choreo za výkony v Číně. Stylově v zlaté a červené barvě. Obě vyjadřují barvy země, kde se šampionát konal. A také tím chtěli naznačit, že jejich chlapci se pro ně zlatí… Ti, jako by se poděkováním nakopli. Na útočné polovině si začali dovolovat čím dál víc. Po čtyřech minutách se sice propadli do ztráty 27:31, ale po oddechovém času převzali otěže utkání. Šňůrou 7:0 převážili misky na svojí stranu a do kabin odcházeli se sedmibodovým náskokem (49:42). Jejich konto nejvíce sytili Martin Peterka se dvanácti body a Jaromír Bohačík, který zaznamenal o bod méně. Na straně Dánů škodil nejvíce Gabriel Lundberg s patnácti body.

Jako hladoví lvi

Do druhého poločasu Lvi na soupeře vtrhli jako kdyby týden neměli potravu. Po necelých třech minutách donutili hostujícího kouče k time outu, za stavu 43:55 z jeho pohledu. Vrásky mu přidělala kompletní pětice Nymburku (Bohačík, Hruban, Šafarčík, Peterka, Kříž). Skandinávci patrně dostali pokyn ještě více přitvrdit, což čeští hráči vzápětí pocítili. Na elánu jim to ale nic neubralo. V obraně to zavřeli, střelecky už ovšem tolik nezářili. Po třetím kvartálu drželi dvojciferný náskok, když inkasovali pouze sedm bodů.

Do závěrečného dějství vstoupili hosté trojkou, na kterou okamžitě odpověděl Vyoral. Dáni ale nezapřeli svůj vikingský původ. Stáhli náskok domácích na sedm, ovšem pak se o další případné body okradli ztrátou. A po Bohačíkově trojce jim Češi znovu pláchli dvojciferně. Na chvíli. Dvě a půl minuty před koncem svítilo na ukazateli skóre 70:64. Potom ale udeřil z pod koše Peterka, který celý druhý poločas střelecky mlčel. Hosté vykřesali naději přesnou střelou z dálky a snížili na 72:67. Situace je donutila faulovat a Hruban proměnil jeden trestný hod. Dánsko se odhodlalo ke tříbodové střele a její exekutor ještě donutil Kříže k faulu (pátému, což znamenalo jeho konec v zápasu). Následný trestný hod Jonathan Gilling proměnil (73:71). Třináct vteřin před klaksonem se situace z nuceným faulem opakovala, tentokrát ale měl český kapitán pevnější nervy.

Trenér Ronen Ginzburg: „Byla tu skvělá atmosféra. Hráči dneska opět ukázali charakter, když bojovali jako lvi. Věděli jsme, že budeme mít nevýhodu na pivotech, obzvlášť při zranění Patrika Audy. Ostatní se s tím ale popasovali celkem dobře. S obranou můžeme být spokojení, ale už jsem ve svém živote zažil lepší útočnou hru. Mladí hráči chodící z lavičky jako Krejčí, Šafarčík nebo Puršl hráli velmi dobře. Samozřejmě, občas udělali chybu, ale to je daň tomu, že takto mladí hrají v národním týmu. Do budoucna se jim tyto zkušenosti hodí. Je těžké mít pět, šest nových hráčů. Dostali hodně materiálu, který museli vstřebat. Projevilo se to hlavně v útoku. V těchto oknech máte tři dny na to, dát vše dohromady. Když máte polovinu týmu nového, je to složitější.“