Na druhou stranu divákům u obrazovek na tvcom.cz se středeční dohrávka desátého kola Renomia Ženské basketbalové ligy musela líbit. Vždyť kdy v ženském basketu padne téměř 200 bodů?

„Jak už to bývá s Žabinami, šlo o velmi ofenzivní zápas, hned v první půli vévodil útok nad obranou. Pro nás to vypadalo, že máme zápas tři čtvrtiny pod kontrolou. Řekla bych, že ve čtvrté části soupeř zagresivnil obranu a my se začaly dopouštět více ztrát. V té chvíli nás moc nepodržely trestné hody, neboť jsme nedaly tři čtyři za sebou. Žabiny naopak uplatnily jednu ze svých zbraní, což je rychlá střela z dlouhé vzdálenosti. Začalo jim to padat a málem jsme utkání nevyhrály,“ hodnotila bodově plodný mač trenérka Lvic Romana Ptáčková.

V sobotu nabídne nejvyšší soutěž východočeské derby, v němž oslabená trutnovská Lokomotiva od 16 hodin přivítá Hradec Králové. A budou to právě hostující hráčky, které budou obrovskými favoritkami tohoto duelu.