1. S jak velkou úlevou jste přivítali rozhodnutí o možnosti opět zahájit profesionální soutěže?

2. Bude v silách vašeho sportovního odvětví splnit přísné hygienické podmínky a kdy by se případně mohlo znovu začít hrát?

Miroslav Volejník, prezident Sokola Hradec Králové:

1. Ve středu už jsme šli trénovat do haly, což je dobré. O rozehrání soutěže zatím není jasno.

2. V silách to určitě je, ale zatím nevím žádné věci okolo. Snad budeme vědět víc nejpozději do dvou dnů. Chceme dohrát základní část, otázkou je nadstavba. Jednáme s manažery, jak by se to mohlo dohrát. Zatím moc nevíme, co všechno pro to udělat, jestli testovat vyloženě před každým zápasem a podobně. Federace na tom pracuje. Ale obávám se, že na testování před každým utkáním některé kluby mít nebudou.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov:

1. S velkou, ačkoliv ještě neznáme přesné podmínky. Pro nás je teď důležité, že můžeme začít s tréninkem v hale.

2. Věřím, že ano, ale samozřejmě bude záležet na konkretních pravidlech. O způsobu dohrání a začátku restartu budeme jednat v rámci asociace ženských ligových klubů. Vzhledem k tréninkovému výpadku a repre pauze to vidím na druhou polovinu listopadu.

Petr Mašát, trenér HBC Ronal Jičín:

1. Jsem trochu pesimista a myslím, že házená se nerozjede, protože nebudeme schopni splnit všechny požadavky. Nejsme úplně profesionální soutěž. Uvidíme, co vymyslí svaz (měl jednání ve středu - pozn. red.). Pro nás by bylo nejlepší, kdyby se povolilo trénování, neboť teď nemůžeme být ani na venkovních sportovištích. Sezona by mohla začít po Vánocích.

2. Myslím, že ne. Jedna věc je finanční stránka, poté si ani nedokážu představit, jak bychom byli schopni zrealizovat testování. Sekretář Aleš Babák už zjišťoval informace od hygienické stanice a bylo by hrozně těžké testovat hráče, kteří chodí do práce. Navíc nejde jen o ně, musí se testovat celý realizační tým, časoměřiči a další.