Na úvod série o 5. - 8. místo se totiž měly popasovat všechny čtyři neúspěšné celky ze čtvrtfinále. Vedle Trutnova také Chomutov, Ostrava a pražská Slavia. Posledně jmenovaný klub se ale v covidové době rozhodl, že do bojů o umístění nezasáhne a oba duely s Lokomotivou tak byly Slavii kontumovány ve prospěch soupeře.

Druhá série se naopak odehrála bez komplikací a přinesla pořádné drama. Úvodní zápas vyhrály Severočešky 75:58 a v odvetě jim tak vůbec nemusela vadit porážka 63:75, po které se radovaly zásluhou lepšího výsledného skóre.

Levhartice z Chomutova tedy budou v bitvě o 5. místo soupeřem Trutnova a do bitvy půjdou v roli papírových favoritek. Po základní části totiž skončily o jednu příčku lépe než jejich soupeřky, navíc byly úspšnější i v obou vzájemných soubojích. Nejprve vyhrály 11. října 2020 ve sportovní hale při ZŠ Komenského 84:69 a v lednové odvetě přidaly ještě o chlup přesvědčivější výhru 78:56.

Bitvu o 5. místo zahájí na vlastní palubovce Lokomotiva. Hrát se bude již tuto neděli od 15 hodin. Odveta je pak na programu ve středu 31. března od 17 hodin. V případě, že by každý ze soupeřů vyhrál jeden zápas, rozhodne o vítězi lepší skóre.

Na konečné sedmé pozici pro letošní sezonu zůstane pražská Slavia, sedmé místo patří SbŠ Ostrava.

„V první řadě jsem rád, že se nám včera vrátila poslední hráčka z izolace a jsme opět kompletní. Pochopitelně tréninkový výpadek je znát, ale lepší se to každým dnem. Způsob jakým jsme postoupili do boje o 5. místo nás samozřejmě netěší. Celou sezonu opakujeme, že jsme rádi v současné situaci za každý trénink a zápas. Rozhodnutím Slavie jsme přišli o dvě utkání s kvalitním soupeřem, ale s tím nic nenaděláme. Nás čekají poslední dva zápasy této velice zvláštní sezony, na které se teď maximálně soustředíme“ říká k celé situaci trenér Martišek.

Kontumované duely aktuálního ročníku Renomia ŽBL



Poslední 18. kolo základní části: Ostrava - Trutnov

Hostující tým šel před závěrečným kolem do karantény a z důvodu časové tísně před play off se nenašel náhradní termín pro dohrávku zápasu. Utkání tak bylo kontumováno ve prospěch Ostravy.



Čtvrtfinále play off: KP Brno - Slavia Praha

Za stavu 2:0 na zápasy Slavia odmítla nastoupit ke třetímu utkání a padla kontumačně, čímž byla série uzavřena poměrem 3:0 na zápasy pro Brňanky.



USK Praha - Trutnov

Východočešky v sérii bojovaly s nákazou koronaviru. Odehrát tak zvládly pouze jeden duel, v němž soupeř vyhrál hladce 137:50. Zbylá dvě utkání byla kontumována a favorit postoupil do semifinále poměrem 3:0 na zápasy.



Série o konečné 5. 8. místo: Slavia Praha - Trutnov

Pražský klub se rozhodl do bojů o konečná umístění nezasáhnout. Obě plánovaná utkání s Trutnovem tak prohrál kontumačně a v sezoně skončí na osmém místě.