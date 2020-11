Svěřenkyně slovenského trenéra Štefana Svitka se nejprve v pátek od 15.30 hodin střetnou s Dánskem a v neděli pak vyzvou od 18.45 hodin celek Itálie.

Několik opor v národním celku tentokrát chybí, ať už kvůli covidu či pro zranění. Šanci tak dostanou jiné hráčky. Z regionálního pohledu lze s potěšením konstatovat, že v nominaci figurují i dvě hradecké Lvice. Zkušená pivotka Renáta Březinová (30 let), která je ostřílená několika zahraničními angažmá, nastoupí za nároďák už poněkolikáté. To pro třiadvacetiletou rozehrávačku Michaelu Matuškovou se jedná o reprezentační premiéru.

„Situace není jednoduchá. Za normálních okolností bychom hráli doma a chtěli se předvést divákům, což teď nepůjde. Celé se to rodilo komplikovaně, harmonogram se neustále měnil. V původní nominaci jsme měli jednadvacet holek, nakonec jsme museli zvát ještě další hráčky. Bude velmi těžké se dostat do správného herního rytmu a tempa. Bez ohledu na všechny problémy však jdeme do zápasů s tím, že chceme získat dvě výhry. Je dobře, že začneme hrát proti Dánsku, tudíž se můžeme trochu rozehrát. Už ale není slabých soupeřů, takže i proti Dánkám si budeme muset dát pozor,“ uvedl kouč Svitek.

Češky ve čtyřčlenné kvalifikační skupině zatím sehrály dva duely a oba byly vítězné. Nejprve dokázaly uspět na půdě silné Itálie (62:52), následně v pražské hale Královka těsně přetlačily Rumunsko (60:59). Oba tyto zápasy se už ale odehrály přesně před rokem.

Nominace ČR: Beáta Adamcová, Natálie Stoupalová (obě Žabiny Brno), Lenka Bartáková, Barbora Holubová, Eliška Mircová (všechny Slavia Praha), Sarah Beránková (KP Brno), Renáta Březinová, Michaela Matušková (obě Sokol Hradec Králové), Kateřina Elhotová, Veronika Šípová, Veronika Voráčková, Tereza Vyoralová (všechny USK Praha), Julia Reisingerová (Girona/Španělsko), Klára Pochobradská (Firenze/Itálie), Petra Záplatová (Toruň/Polsko).