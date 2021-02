Zraje jako víno. Kvalifikace o Eurobasket 2021 ukázala, že uzrál i pro českou reprezentaci. Dříve opomíjený, nyní žádaný pro klíčové okamžiky zápasů. Pardubický lídr Tomáš Vyoral si získal důvěru kouče národního týmu. Vyhrál také interní souboj o post elitního rozehrávače. Z toho všeho se dá zapsat jednoduchý, matematicky nereálný příklad 6 = 25. „Vyo“ v šesti utkáních zaznamenal 25 asistencí. A stal se top nahrávačem Lvů.

I na vysoké úrovni

Máte za sebou další dva zápasy v reprezentaci. Objevil jste nějaké nové poznatky?

Jsme schopni konkurovat basketbalovým velmocem i v obměněné sestavě. Až na jednu čtvrtinu proti Litvě jsme s nimi hráli vyrovnaně.

To bylo jako celek, ale něco osobně pro vás?

Dokázal jsem si, že jsem schopen hrát i na vysoké mezinárodní úrovni.

Kdybyste měl porovnat oba zápasy, ve kterých měla z hlediska postupu Litva extrémní motivaci, zatímco Belgie žádnou.

Oba týmy chtěly zvítězit. Litva stoprocentně a rovněž Belgie nepřijela na výlet. Její sestava byla silnější než v minulém kvalifikačním okně. Odevzdat výkon zadarmo se nerozhodla.

Belgie vás v úvodu podcenila a vy jste ji pak prakticky nepustili do zápasu. Dostali jste jim i sobě do hlav, že nemůžete prohrát?

Před utkáním jsme si říkali, že pokud odehrajeme utkání jako třetí čtvrtinu proti Litvě, tak jsme schopni porazit kohokoli. Preferovali jsme hodně nízkou sestavu. Do utkání jsme vkročili výborně a celý první poločas jsme kontrolovali hru. Až někdy ve čtvrté se na nás dotáhli, ale pak jsme Boči (Jaromír Bohačík - pozn. red.) a já dali nějaké koše a vyhráli jsme. Tu výhru jsme si na hřišti poctivě odpracovali.

Vyhrál jste interní souboj s Jakubem Šiřinou o post rozehrávačské jedničky v současném týmu, tedy bez Tomáše Satoranského. Jste vnitřně spokojen?

My se Šířou nesoupeříme o to, kdo bude prvním rozehrávačem. A hlavně mě potěšilo, že jsem hrál i na konci zápasu. Když šlo do tuhého, tak mně trenér Ginzburg věřil. Celkově jsem odehrál hodně minut, což je každopádně super.

Trochu vám do řemesla fušoval Ondřej Sehnal. Jak jste ale konstatoval, zejména proti Belgii jste se stal důležitým článkem základní pětky. Mohl jste dostat lepší vysvědčení?

Ondra patří k těm mladším hráčům a trenér si ho chtěl otestovat, jak bude zvládat zápasy na vysoké mezinárodní úrovni. Také proto šel od začátku do základu. Potěšila mě také slova trenéra Ginzburga, že se mi oba zápasy povedly a že jsem z nás tří rozehrávačů podal nejlepší výkony.

Jaký to velký obrat. Vždyť v minulosti vám Ronen Ginzburg moc nedůvěřoval. Co se změnilo?

(zamyslí se) Těžko říct. Když jsem přišel do národního týmu, tak mě nenechal tolik hrát. Na druhou stranu to je přirozený vývoj. Málokdo přijde do české reprezentace a hned natočí třicet minut. Ta pozice se musí budovat řadu let. A poté řadu let obhajovat. Momentálně to cítím tak, že mi Neno věří, a to je rozhodně příjemný pocit.

A vy se mu odvděčujete. Proti Belgii jste se stal v závěru hybnou silou českého týmu. Ze svých dvanácti bodů jste jich dal hned osm v posledních čtyřech minutách. V reprezentaci takováto koncovka poprvé.

Ano to je pravda. Už v podzimním okně jsem nastřílel přes deset bodů, ale koncovka mi takto vyšla poprvé. Třeba minule proti Dánsku jsem nedal trojku ani trestné hody.

Tomáš Vyoral se zabydlel v základní pětce i pro koncovky utkání.Zdroj: FIBA

Do Litvy teď už ne…

Je to tak, že když člověk cítí důvěru, tak mu jedno jestli hraje proti Belgii nebo Ústí nad Labem?

Pokud víte, že vám trenér věří, tak si na hřišti víc dovolíte. Nemusíte přemýšlet o tom, že když uděláte první chybu, tak vás hned sundá z palubovky dolů. Sebedůvěra vám vylétne. Když si totiž člověk nevěří, tak to soupeř snadno vycítí a vy nemáte šanci uspět.

Vypadá to, že jste si sebevědomí přenesl také z klubu, kde na vás postavili celou hru Pardubic. Souhlasíte?

Jak říkáte. Jasně, v reprezentaci mám trochu jinou pozici a méně minut. Navíc je všechno rychlejší a tvrdší. Ale na hřišti jsem se cítil a věřil si i na těžké střely. Proti Belgii jsme na konci hráli víceméně jen pick and roll, kdy nás přebíral dlouhý hráč. Bylo to jen o tom, jestli já nebo kdokoliv z mých určených spoluhráčů vytvoří pozici pro ostatní nebo sebe. Tak jsem to zkusil občas vzít na sebe.

V průběhu kvalifikačního duelu s Belgií se manažerovi reprezentace narodil syn. Neslíbil Michal Šob nějakou speciální prémii za vítězství?

Speciální odměna nebyla. Určitě jsme ale chtěli dát Šobákovi dárek a jeho synka Matěje přivítat vítězstvím. Prý se měl narodit v poslední čtvrtině zápasu. Na hotelu jsme obě události oslavili.

Tak proto přišel ten obrat v utkání?

(směje se)

Byl jste někdy za svou sportovní kariéru v zahraničí na jednom místě třikrát během jednoho roku, jako v případě litevského Vilniusu?

To jsem určitě nebyl.

Co se v hlavním městě Litvy změnilo od listopadu?

Vůbec nic. Možná tam byla větší zima. Stejný hotel, stejná hala, stejný program. Akorát jsme mohli společně chodit na jídlo a nemuseli jíst izolovaně na pokoji.

Ubytováni jste byli znovu po jednom?

Přesně tak. Ale na pokojích jsme se průběžně navštěvovali. Nikdo to nějak extrémně nehlídal.

Jak jste trávili volný čas?

Ono ho ani moc nebylo. Dvakrát denně jsme absolvovali trénink. Hodně času jsme tedy trávili v hale. Odpoledne jsme si na chvíli zdřímli. Mohli jsme využívat různých regeneračních prvků a dojít si na masáže.

Prozraďte, kdy se opět chystáte do Litvy?

(pousměje se) Doufám, že teď se na nějaký čas do Litvy nepodívám.