Hradecký tým v úvodním dějství, které se konalo ve středu, zastupoval slovenský pivot Peter Sedmák (6. místo). Tentokrát půjde na scénu kapitán Ondřej Peterka.

Vedle Hradce Králové se do soutěže přihlásil i další východočeský celek BK JIP Pardubice. Třetí do party, Dekstone Tuři Svitavy, mezi osmičkou nefiguruje, neboť svitavští basketbalisté nemají umožněn přístup do haly.

Každý z přihlášených týmů zastupuje v daném kole jeden hráč, který ve své hale střílí na koš (třicetivteřinová palba z čáry trestného hodu s jedním bodem za každou trefu, minutová trojková smršť s košem za tři body a pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou pěti bodů za trefu). Podmínkou je dodržení všech nařízeních nouzového stavu včetně roušky. Hraje se vždy ve středu a v sobotu, celkem se uskuteční šest kol. Diváci tedy uvidí v akci osmačtyřicet borců.

Body ze všech disciplín se každému střelci sčítají, po odehrání všech kol osm nejlepších postoupí do finále. Body se sčítají i do týmového žebříčku, ze kterého do finále projdou čtyři nelepší.