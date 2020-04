Dál bude soupeřit jen zbývajících sedm celků. Mezi nimi zůstal jediný východočeský zástupce z Pardubic. Svitavští se nepřihlašovali, neboť neměli k dispozici halu, v níž by mohli hráči pálit na koš.

Také tým z Hradce Králové má halu zavřenou, přesto do soutěže šel. V úvodním dějství střílel slovenský pivot Peter Sedmák v nedalekých Pardubicích, druhé dějství odházel Ondřej Peterka až v dalekém Ústí nad Labem (vzdálenost necelých 200 kilometrů). Na sever Čech měl jet i třetí v pořadí Pavol Lošonský (na snímku), další podkošový hráč ze Slovenska. Ten už tam ale neodcestoval.

„Jelikož jsme do své haly nesměli, bylo nám slíbeno, že budeme moct působit v Pardubicích. Jenže tam nás nechali pouze jednou. Pak jsme museli narychlo do Ústí a to jsme absolvovali jenom v sobotu. Nejen z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že v soutěži už dál pokračovat nebudeme,“ citoval rozhodnutí klubu Lubomír Peterka, hlavní trenér Královských sokolů.