Jak známo, díky BK Loko Trutnov se pod Krkonošemi hraje už roky nejvyšší domácí soutěž basketbalistek. A ta byla s ohledem na jarní události s COVID-19 předčasně ukončena.

Oddíl Lokomotivy se však postupně vrací do normálu a spolu s ním i trenér žen Michal Martišek. Právě šéf trutnovské střídačky odpovídal na řadu otázek, které se týkaly aktuálního dění v podkrkonošském klubu.

Tak jako ostatní sporty, i basketbal výrazně ovlivnila pandemie koronaviru a s ním spojené předčasné ukončení sezony. Jaké to pro vás osobně bylo období?

Určitě to nebylo nic příjemného. V podstatě ze dne na den se zastavilo vše, na čem jsme dlouhodobě pracovali. Ženy sice svoji sezonu až na play off stihly odehrát, ale nejvíce mě mrzelo, že soutěž juniorek, kterou jsme měli solidně rozehranou, se ukončila těsně před vrcholem. Celý ročník 2001, který patřil v historii klubu mezi ty úspěšné, tak přišel o možnost odehrát vrcholové zápasy dorostenecké kategorie. Toto pro mě bylo nejtěžší zejména proto, že vzhledem k věku ty holky už takovou šanci nikdy nedostanou.

K organizovaným tréninkům jste se skoro dva měsíce nedostali. Jaká tedy byla činnost realizačního týmu Lokomotivy?

Rozhodně jsme se nenudili, jak by se mohlo na první pohled zdát. Najednou jsme získali nevídaný časový prostor, který v průběhu mistrovské sezony není k dispozici. Snažili jsme se ho využít nejlépe, jak to šlo. Kromě video analýz jednotlivých utkání, hráček a jejich silných i slabých stránek, sestavování individuálních plánů či nezbytné administrativy, jsme se věnovali zejména sebevzdělávaní. Postupně vznikalo neskutečné množství online přednášek, na kterých bylo možné poslouchat a i přímo diskutovat s trenéry a odborníky z celého světa. Později se pak díky video hovorům bylo možné spojit a debatovat s kolegy v Kanadě, Finsku či Austrálii. Díky tomu jsme si mohli vyměnit svoje zkušenosti a získat tak množství podnětů, nápadů, ale i určitou zpětnou vazbu na naši práci. Takže v tomto směru si myslím, že nás tato situace výrazně obohatila.

V Trutnově pracujete převážně s mladými hráčkami. Individuální plán tudíž pro ně asi nebyl problém. V čem spočíval?

Nebylo to úplně bezproblémové, protože každý měl jiné možnosti. Obrovský rozdíl byl, zda hráčky bydlí v bytě nebo mají k dispozici zahrádku rodinného domu. Také počasí v úvodu omezení nebylo úplně ideální a v neposlední řadě nesmíme zapomínat, že mladé hráčky měly hodně úkolů i v rámci online výuky ze školy. Takže skloubení všech těchto parametrů nebylo úplně jednoduché. Výrazně nám v tom pomohl program XPS, který využíváme v rámci evidence tréninků, kde nám ČBF rozšířila možnosti a my jsme byli schopní tvořit individuální plány pro každou hráčku samostatně. Ta ho pak dostala v aplikaci do mobilu s videem cviku, dávkováním, intenzitou provedení a délkou odpočinku.

Jak jste byl coby trenér spokojen s plněním ze strany svých svěřenkyň?

Díky zmíněné aplikaci jsem měl možnost vidět i plnění plánu, jelikož po každém tréninku mohla hráčka odkliknout, kolik toho splnila. Určitě nemám holkám co vyčítat, snažily se ho plnit důsledně, jak to jen šlo. Upřímně ale musím říct, že takto se dlouhodobě fungovat nedá. Takový individuální plán nikdy nemůže nahradit trénink v kolektivu s trenérem. Můžeme takto fungovat dva, maximálně tři týdny, ale určitě ne osm nebo devět, což byl bohužel náš případ. Takže když jsme se konečně vrátili k tréninku, bylo jasné, že začínáme téměř od nuly. První týdny jsme se věnovali jen těm nejzákladnějším pohybovým a koordinačním věcem a až postupem času jsme mohli přidávat další složitější prvky.

Je zbytečné se dívat dozadu, před vámi je nový mistrovský ročník. Dozná kádr Lokomotivy nějakých změn?

Každý rok je jiný a samozřejmě i my se díváme hlavně dopředu. Jsem rád, že už dnes mohu potvrdit, že to jádro týmu zůstane pohromadě i pro příští sezonu. K dvojici Anna Rylichová & Tereza Šípová, které potvrdily svoje pokračování už začátkem května, se tento týden přidala i kapitánka Kateřina Kozumplíková. Už pouze do žen bude patřit i trio loňských dorostenek ročníku 2001 Štěpánka Ježková, Tereza Králová a Markéta Šmahelová. Samotnou kapitolou jsou pak hráčky Eva Skutilová, Michaela Potočková a Dominika Vašáková, u nichž bude záležet nejen na zdravotním stavu, ale také jak dokážeme skloubit pracovní / studentský život. Všechny tři jsou nejen pro mě, ale pro celý tým nesmírně důležité, proto budu strašně rád, když je uvidíme na palubovcei v příštím ročníku. Samozřejmě počítáme i s doplněním hráček z dorostu, z nichž se loni nejvíce prosazovaly Aneta Finková a Klára Drbohlavová. Věřím však, že o svoji šanci si řeknou i další.

Kometou loňské sezony byla sedmnáctiletá Aneta Finková. Máte připravenou nějakou novou podobně talentovanou tvář, která by na sebe mohla v dresu A týmu upozornit?

To je dobrá otázka, ale ne na mě. Asi bych se zeptal dorostenek, která je připravená podobně překvapit. Myslím, že v Trutnově za poslední roky dáváme šanci nespočetnému množství mladých hráček, ale záleží pak na nich, jak s ní naloží. A to nemluvím jenom o prosazení se na zápasech v Ženské basketbalové lize. Mnohem důležitější je to, jak mladé hráčky přistupují ke každodennímu tréninku, jak se chovají na hřišti i v kabině. Všechno to je nesmírně důležité.

Samotnou kapitolou jsou v naší nejvyšší soutěži zahraniční hráčky. Jak jste byli loni spokojeni Bailee Cottonovou a co říct k případné nové posile pod koš?

Bailee se zlepšovala každým zápasem a odvedla pro nás velké množství práce. Byla sice tichá, ale výborná spoluhráčka, která nevypustila nic ani na tréninku. Každý rok hledáme posilu prioritně pod koš, přizpůsobujeme tomu postupně i náš herní styl. Letos je situace velice komplikovaná a očekávám skutečně „horké“ léto. Podpisy zahraničních posil budou hodně posunuty až někdy k druhé půlce srpna, možná k začátků září. Vše bude souviset s celkovou situací ve světě a taky na hráčském trhu.

Věříte, že nový ročník začne bez jakýchkoliv omezení? A jak se vůbec těšíte na návrat na palubovku? Plánují se již nějaké přípravné zápasy či turnaje?

Ano. Doufám, že začneme bez omezení. My už skoro měsíc trénujeme, takže návrat na palubovku v rámci tréninku již máme za sebou a moc se těšíme i na zápasovou konfrontaci, která však bude až v září. Máme v plánu, tak jako každý rok, uspořádat kvalitní turnaj v Trutnově.