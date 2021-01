I přesto bude mít i sobotní bitva dvou rivalů svůj náboj. Některé hráčky nastoupí proti svému bývalému klubu, ty domácí se budou chtít na favorita vytáhnout.

Před utkáním, které začne v 16 hodin, se ke slovu dostal trenér sobotního outsidera. Kouč Lokomotivy Michal Martišek (37) nemluvil jen o nejbližším duelu. Ohlédl se za těmi dosavadními a k okomentování byla i řada dalších témat.

Trenére, v lednu máte tři zápasy za sebou, tři před sebou. Jde o důležitou pasáž základní části soutěže?

V současné sezoně je tolik specifik, kdy se neví jestli vůbec nastoupíte k dalšímu utkání, že každý jeden zápas je pro nás důležitý. Když se jedná o duel s tabulkovým sousedem, tak jde pochopitelně zejména o body a výsledek, ale i souboje s kvalitnějšími týmy jsou pro nás důležité z hlediska získaní herní praxe a zkušeností.

Program v závěru ledna:



16. 1. Trutnov - Hradec Králové

20. 1. Trutnov - Ostrava

23. 1. Slavia Praha - Trutnov

Procházíte těžkým obdobím. Zraněná je Kateřina Kozumplíková, chyběla vám v novém roce Meg Wilsonová. Jak se s absencí opor družstvo smiřovalo?

Takový zásah do sestavy se samozřejmě projeví, ale tým na něj zareagoval nejlepším možným způsobem. Po prvotním šoku jsme se dokázali zkoncentrovat a výborně připravit na odvetný duel v prosinci se Slovankou, který se nám povedlo v prodloužení vyhrát. To byla pro nás největší odměna. Za mě, i když to bylo proti v tom čase poslednímu týmu tabulky, ale vzhledem k okolnostem jedno z nejkrásnějších vítězství. Další pozitivní moment byla „zimní příprava“ v rámci vánočních svátků, kde jsme se v maximálních možných počtech hráček potkali a absolvovali celkově deset kvalitních tréninků.

Bohužel bez zmiňovaných hráček.

Je to tak. Zranění Katky Kozumplíkové a dočasná absence Meg Wilson zásadně změnily role a vytížení každé další hráčky. Samozřejmě chvíli potrvá, než se to projeví i v těžkých zápasech ŽBL, ale nasazení a elán do tréninku překvapil i mě samotného. Mezi svátky jsme také hledali možnosti náhrady za Káťu, ale vzhledem k současné situaci a i již vzpomínanému nasazení a odhodlání hráček jsme se rozhodli, že raději než přivést další legionářku do týmu, dáme ještě větší prostor našim mladým hráčkám. Doufám, že s ním naloží minimálně tak, jak tomu bylo doposud.

Máte už ponětí, kdy se k týmu dokáže Meg vrátit?

V pondělí jsem absolvoval „menší“ výlet do Vídně a Prahy a povedlo se dotáhnout všechny formality ohledně víz, takže Meg je připravená se vrátit hned, jak to bude logisticky možné. I přes menší komplikace v dopravě věřím, že bude v Trutnově už příští týden.

Nejlepší střelkyně Lokomotivy:



152 bodů Anna Rylichová

116 bodů Meg Wilsonová

113 bodů Kateřina Kozumplíková

95 bodů Tereza Králová

51 bodů Tereza Šípová



Střelkyně dle průměru bodů na zápasech:



14,50 Meg Wilsonová

14,13 Kateřina Kozumplíková

12,67 Anna Rylichová

7,92 Tereza Králová

5,67 Tereza Šípová

Proti Lvicím se asi s vítězstvím počítat nedá, pak vás ale čeká domácí souboj s Ostravou a ten bude hodně důležitý, souhlasíte?

Oba zápasy jsou důležité. První zejména z hlediska měření sil s kvalitním soupeřem, díky kterému se zase dostaneme do situací, jež v tréninku neumíme vytvořit. Druhý s Ostravou je důležitý z hlediska boje o sedmé místo.

Sezona se kvůli covidu nerozjížděla jednoduše. V poslední době ale má Renomia ŽBL svůj řád a hraje se. Jste za to rád?

Já jsem nesmírně rád za každý jeden trénink, za každý jeden zápas. Žijeme ve velice specifické době a právě proto si toho nesmírně vážíme, že vůbec můžeme hrát.

Vy jste naposledy dostaly možnost zahrát si proti USK Praha.

Zápasy s USK Praha jsou vždy velice specifické. Rozdíl mezi hráčkami ve všech oblastech, zejména ve fyzické, je obrovský. Ač jsme prohráli výrazným rozdílem, i v tomto utkání jsem viděl pro nás několik pozitivních momentů. Je potřeba si uvědomit, že jsme byli čtyřicet minut pod obrovským tlakem, kdy pokaždé, když jsme překonali jednu hráčku, už na nás čekaly další minimálně dvě nebo i tři.

V jaké formě podle vás české šampionky jsou a kam by mohly sahat jejich ambice v letošním ročníku Euroligy?

Takovým způsobem, jako hrál USK proti nám, v Eurolize hrát nemůže. Nehraje tak ani proti týmům jako jsou Hradec Králové, KP nebo Žabiny Brno. Podobný čtyřicetiminutový celoplošný „pressing“ praktikují jenom proti soupeřům, jako jsme my, Strakonice, Ostrava nebo Chomutov. Proč to tak je, vysvětlit neumím, to je samozřejmě věc USK. Ale i k vzhledem k těmto okolnostem, nemohu z našeho vzájemného zápasu posoudit, jak jsou připraveni a kam až to můžou v Eurolize dotáhnout.