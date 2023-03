Lvice prakticky celý duel prohrávaly. V úvodu sice vedly po koši Fišerové, jenže to bylo naposledy. Pak už jen dotahovaly. Domácí hráčky si brzy vytvořily dvouciferný náskok, který postupně navyšovaly. V poločase šly do šaten s dvacetibodovým vedením, čímž bylo prakticky rozhodnuto. Po přestávce se Hradec sice zlepšil, ale brněnské KP žádné drama nepřipustilo.

Oba soupeři se již brzy utkají znovu a to minimálně třikrát za sebou, neboť na sebe narazí ve čtvrtfinále play off. Brněnský tým totiž skončí po základní části třetí a Východočeškám bude patřit šestá pozice.

Chance ŽBL – 18. kolo

KP Brno - Sokol Hradec Králové 85:73 (26:14, 48:28, 65:50). Body: Galíčková 23, A. Kopecká 14, Hynková 12, Malíková 11, Trehubová 9, E. Kopecká 8, Fadrhonsová 5, Šotolová 2, Vlčková 1 – Zeithammerová 16, Hanušová 13, Effangová 11, Velichová 11, Havrylchyková 7, Fišerová 6, Vojtíková 5, Levínská 2, Vlachová 2. Rozhodčí: Baloun, Komprs, Klapetek. Trojky: 6:6. Trestné hody: 27/21 – 20/13. Doskoky: 58:35. Fauly: 19:21. Diváci: 500.

Ohlasy z tábora Hradce

Romana Ptáčková, trenérka: „Řekly jsme si, že to bereme jako přípravu na nadcházející boje, že dostane šanci širší kádr. Nakonec jsme bohužel přijely v devíti lidech, ale hrály dvě dorostenky. Náš výkon se mi nelíbil. Byly jsme méně důraznějším týmem, soupeř nás jednoznačně přeskákal, byl dravější a zdálo se mi, že byl u každého míče o něco dříve. Možná jsme se ve druhé půli trochu probudily, ale bylo pozdě. Určitě jsem hodně nespokojená s obrannou fází a s doskakováním.“

Kateřina Zeithammerová, rozehrávačka: „Od začátku zápasu nás trápila střelba za dva i za tři body, takže bylo těžké se nějak více prosadit. Poločas tedy skončil o dvacet. Po změně stran jsme to malinko stáhly díky tomu, že nám to trochu začalo padat z dálky, ale soupeřkám to celkově padalo z dálky o více než nám, což nás v utkání nejvíce zlomilo.“

Tabulka

1. USK Praha 18 18 0 1966:858 100.0

2. Žabiny Brno 18 15 3 1521:1160 83.3

3. KP Brno 18 14 4 1348:1282 77.8

4. Chomutov 17 10 7 1264:1289 58.8

5. Slavia Praha 18 9 9 1194:1238 50.0

6. Hradec Kr. 18 9 9 1248:1295 50.0

7. Ostrava 17 7 10 1107:1248 41.2

8. Slovanka 18 3 15 1217:1597 16.7

9. Trutnov 17 2 15 1122:1498 11.8

10. Strakonice 17 1 16 948:1470 5.9