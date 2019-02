„Trať dlouhá 8,9 kilometru střídavě stoupá a klesá a vede zejména po polních cestách. Jen 2,5 kilometru povrchu představuje dlažba a asfalt," upřesňuje za pořadatele Jaroslav Mazač. „Běžci nastoupají celkem 250 metrů, přičemž v druhé části jsou stoupání ostřejší," doplňuje Mazač parametry k hlavnímu závodu mužů do 69 let, žen do 54 let a juniorů. Kratší, jen pětikilometrový závod absolvují juniorky, starší ženy a muži. Na své si pochopitelně přijdou i nejmenší závodníci. Dětské a dorostenecké kategorie poběží okruhy na náměstí a v přilehlém okolí v délce od 80 metrů do 1,2 kilometru. Přihlášky lze podávat v den závodu od 12 hodin na Městském úřadě v Polici nad Metují. Dětské kategorie začnou startovat od 13 hodin, hlavní závod odstartuje v půl třetí. (dop)